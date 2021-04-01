Karantina kuralını delen 2 yolcuya 8 bin 100 TL ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube ekipleri, kent girişinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Denetimde, durdurulan sürücüler ile yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodları sorgulandı. Uçakla İtalya'dan İstanbul'a gelen ve otobüsle Muş'a giden Zübeyir E. ve Ahmet E.'nin sorgulamada riskli grupta yer aldığı belirlendi. Karantinada olması gereken 2 kişiye 4 bin 50'şer TL para cezası uygulanırken, hastanede yapılan koronavirüs testi sonrası 2 kişi de KYK yurdunda karantinaya alındı.