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Kardeşini öldürüp, intihar etti

BURSA’da Hasan Ateşli (57), evinin balkonunda tartıştığı kardeşi İbrahim Ateşli’yi (53) tabancayla vurup öldürdükten sonra, intihar etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:24
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Kardeşini öldürüp, intihar etti

Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Beşevler Caddesi’nde bugün saat 09.30 sıralarında Hasan Ateşli, kardeşi İbrahim Ateşli’nin evine gitti. Ağabey- kardeş arasında balkonda, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Ateşli, belinden çıkardığı ruhsatlı tabancayla kardeşi İbrahim’i vurdu. İbrahim Ateşli kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Ateşli bu kez silahı kendi başına dayayıp0, tetiği çekti.

Silah seslerini duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hasan ve İbrahim Ateşli kardeşlerin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İki kardeşin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp morguna gönderildi.

Hasan Ateşli’nin evli ve 2 çocuk babası olduğu, İbrahim Ateşli’nin ise ablasıyla birlikte yaşadığı bildirildi. Olay yerine gelen Hasan Ateşli'nin eşi S.A. ise sinir krizi geçirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaNilüferKardeşCinayetIntihar
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