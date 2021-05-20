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Kastamonu'da orman yangını 

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Mayıs 2021 Perşembe 17:56
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Kastamonu'da orman yangını 

Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı İğdir köyü mevkiinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıktı. Nedeni hünüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Samatlar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri yangını söndürme için çalışma başlattı. Köylüler de söndürme çalışmalarına katıldı. Kastamonu'daki diğer orman işletme müdürlüklerinden de ekipler yangın bölgesine sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KastamonuOrmanYangınItfaiye
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