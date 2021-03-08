Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1542
ALTIN
414.246
DOLAR
7.5315
STERLİN
10.4349
EURO
8.9768
Turizm Master Planı hazırlanacak
Turizm Master Planı hazırlanacak
19.940 Sözleşmeli Öğretmen Alınacak
19.940 Sözleşmeli Öğretmen Alınacak
Anıt ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışmasına Davet
Anıt ve Çevre Düzenlemesi...
Gökçe Türk Bayram'la Geldi
Gökçe Türk Bayram'la Geldi

Kavga ettiği kardeşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

ANKARA'da A.Ç., çıkan tartışmanın ardından kardeşi A.Ç.'yi pompalı tüfekle bacağından vurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Mart 2021 Pazartesi 09:07
0 Okunma
Kavga ettiği kardeşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

Olay, saat 21.00 sıralarında Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 35'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 kardeş bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın ardından A.Ç., evden aldığı pompalı tüfekle kardeşi A.Ç.'ye sokak ortasında ateş etti. Abisinin açtığı ateşle bağacından vurulan A.Ç., olay yerinden geçen taksi ile hastaneye kaldırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli A.Ç., polis tarafından gözaltına alınırken, yaralanan kardeşi A.Ç.'nin hastaneki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraKardeşKavgaYaralama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Selçuk: Biz bu caninin en ağır cezayı alması için bütün hukuki süreçlerin takipçisi olacağız
Bakan Selçuk: Biz bu caninin en ağır cezayı alması için bütün hukuki süreçlerin takipçisi olacağız
MSB: MAM-L füzesi ile en uzun menzilli atışta hedef tam isabetle vuruldu
MSB: MAM-L füzesi ile en uzun menzilli atışta hedef tam isabetle vuruldu
İstanbul'da deprem konteynerleri hırsızların hedefi oldu... Çoğu vatandaş konteynerlerden habersiz 
İstanbul'da deprem konteynerleri hırsızların hedefi oldu... Çoğu vatandaş konteynerlerden habersiz 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans