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Kavlak: Asgari ücretin insan onuruna yakışır düzeyde olması için çalışacağız

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, “Asgari ücretin insan onuruna yakışır bir düzeyde olması için elimizden geleni yapacağız. İçimize sinen bir rakam olursa, kararın altına imzamızı atarız” dedi.

10 Aralık 2022 Cumartesi 15:26
Kavlak: Asgari ücretin insan onuruna yakışır düzeyde olması için çalışacağız

Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türk Metal Sendikası Kocaeli Şubesi’nin bir otelde düzenlenen olağan genel kuruluna katıldı. Pevrul Kavlak, buradaki konuşmasında, “Bu ülkede ekonomik kriz falan yok. Eğer bu ülkede ekonomik kriz olsaydı, bankalar yüzde 300 kar edemezdi. Örgütlü olduğumuz ya da olmadığımız şirketler karlarına bu kadar kar katamazdı, ihracat rekorları kıramazdı. Eğer bu ülkede ekonomik kriz olsaydı, birileri için hayat bayram olmazdı. Bu ülkede emekçinin krizi var. Bizim krizimiz var. İşçinin, memurun, emeklinin, küçük esnafın, dar ve sabit gelirlinin krizi var” dedi.

‘İÇİMİZE SİNMEYEN BİR RAKAM OLURSA O MASADAN KALKARIZ’

Asgari ücret görüşmelerine değinen Kavlak, “Şimdi asgari ücret komisyonu yine kuruldu. Müzakereler başladı. Çarşamba günü komisyon ilk toplantısını yaptı. Ben de perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyerek asgari ücrete ilişkin düşüncelerimizi dile getirdim. Kamuoyuna gerçekleri anlattım. Ancak herkes, asgari ücretin kaç lira olacağıyla meşgul. Tabii ki insanlar yerden göğe kadar haklı. Biz de asgari ücretin insan onuruna yakışır bir düzeyde olması için elimizden geleni yapacağız. İçimize sinen bir rakam olursa, kararın altına imzamızı atarız. İçimize sinmeyen bir rakam olursa, o masadan kalkarız” diye konuştu.

‘VERGİ ORANLARIYLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİK TALEP EDECEĞİZ’

Vergi oranlarıyla ilgili değişiklik talep edeceklerini ifade eden Kavlak, “Biz o masada başka bir konu için de mücadele edeceğiz. Hepimizin canını yakan, bizi canımızdan bezdiren vergi oranlarıyla ilgili değişiklik talep edeceğiz. 'Bu adaletsizliği mutlaka giderin' diyeceğiz. Biz artık adil bir vergi sistemi istiyoruz. Vergi oranlarıyla gelir vergisi tarifesinde emekçiler lehine bir düzenleme istiyoruz. İşte o masada, bunların mücadelesini vereceğiz” ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkİş Genel SekreteriTürk Metal SendikasıPevrul KavlakIşçiAsgari ücret
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