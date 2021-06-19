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Kayıp gencin cesedi baraj kenarında bulundu

AĞRI'da bir haftadır aranan 23 yaşındaki Hasan Beydüz’ün baraj kenarında cansız bedeni bulundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Haziran 2021 Cumartesi 09:12
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Kayıp gencin cesedi baraj kenarında bulundu

Bugün akşam saatlerinde Yazıcı Barajı kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin bir hafta önce kaybolan Hasan Beydüz’e ait olduğunu belirledi. Beydüz’ün cenazesi 112 Acil Servis ekipleri tarafından, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Beydüz’ün ailesi bir hafta önce polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AğrıKayıpCesetHasan Beydüz
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