Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.175,51
ALTIN
933,90
DOLAR
14,83
STERLİN
19,59
EURO
16,31
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi...
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli...
Lahey Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Lahey Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi...

Kayseri’de maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 1 işçi mahsur 

KAYSERİ’nin Yahyalı ilçesinde, maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de mahsur kaldı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
26 Mart 2022 Cumartesi 19:06
Kayseri’de maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 1 işçi mahsur 

KAYSERİ (DHA)


Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Aladağlar bölgesindeki çinko madeninde meydana geldi. Mustafa Kayadelen (36) ve Murat Erdil (45) yerin yaklaşık 60 metre derinliğinde çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Göçükte 2 çocuk babası Kayadelen hayatını kaybederken, Erdil ise mahsur kaldı. Çalışanların ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hayatını kaybeden Kayadelen'in cansız bedeninin bulunduğu yerden çıkarıp, ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Mahsur kalan Erdil'i kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Vali Şehmus Günaydın, göçüğün meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu. Günaydın, göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriMaden Ocağında Göçük1 Işçi öldü1 Işçi MahsurYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Akar: Mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi
Doğu'da 2 bin 210 köy yolu, kardan kapalı
Doğu'da 2 bin 210 köy yolu, kardan kapalı
Gaziantep suya doydu, barajlardan tahliye başladı
Gaziantep suya doydu, barajlardan tahliye başladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans