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Keçiboynuzunun kilosu 10, pekmezi 50 liraya satılıyor

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yetişen keçiboynuzu (harnup), kırsalda oturan bölge halkının büyük bölümünün geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Pekmezi de yapılan keçiboynuzundan ilçede geçen yıl 1500 ton üretilirken, rekoltenin bu yıl 2 bin ton olması hedefleniyor. Keçiboynuzunun kilosu 8-10 liraya, pekmezi ise kilosu 50 liraya satılıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Eylül 2020 Cumartesi 09:31
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Keçiboynuzunun kilosu 10, pekmezi 50 liraya satılıyor

Gazipaşa'da 350 dekar arazide keçiboynuzu üretimi yapılıyor. Keçiboynuzu, özellikle ilçenin kırsal mahallelerinde hayvancılığın yanı sıra köylünün geçim kaynaklarından biri olarak ön plana çıkıyor. Keçiboynuzunun ağustos ayının ortalarında başlayan hasadı ekim ayının sonuna kadar sürüyor. Keçiboynuzu, kalitesine göre kilosu 8 ile 10 liradan alıcı buluyor. Pekmezi de yapılan keçiboynuzundan ilçede geçen yıl 1500 ton üretilirken, rekoltenin bu yıl 2 bin ton olması hedefleniyor.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karaçukur Mahallesi'nde 70- 80 yaşlarında 20 keçiboynuzu ağacı bulunan Musa Çağlar (56), bu sezon bin 500 kilo keçiboynuzu hasadı yaptığını söyledi. Keçiboynuzlarının bin 300 kilosunu, kalitesine göre 8- 10 liradan sattığını ve 200 kilosunu da doğal yöntemlerle keçiboynuzu pekmezi yapmak için ayırdığını belirten Çağlar, ortalama 4 kilo keçiboynuzundan 1 kilogram pekmez elde ettiğini ve bu pekmezi de kilosu 50 liradan sattığını kaydetti.

7- 8 SAAT KAYNATILIYOR

Musa Çağlar, keçiboynuzu pekmezinin yapım sürecini de Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine şöyle anlattı:

"Hasadı yapılan harnuplar önce kasalarda yıkanıyor. Bir süre kurumaya bırakılan harnuplar, daha sonra isteğe göre öğütme makinesinde de öğütülebilir. Ama biz kendi yöntemlerimizle keser olarak bilinen demirden yapılma aletle önce keçiboynuzlarını eziyoruz. Daha sonra büyük bir varil içerisine aktarılan öğünmüş keçiboynuzları suyla karıştırılarak 10 saat suda kalıyor. Daha sonra harnup posası varilde kalıyor, suyu alınıyor ve kaynatma işlemine geçiliyor. Daha önceden odun ateşi üzerine hazırlanan kazanlara harnup suyu dökülerek 7- 8 saat arası kaynatılarak harnup pekmezine dönüşüyor. Pekmeze dönüşüm tamamlandıktan sonra soğumaya bırakılıyor ve satışa hazır hale gelmiş oluyor."

Keçiboynuzu Güney Anadolu, Suriye, Kıbrıs, Yunanistan, İspanya, Fas, Tunus, Cezayir, Filistin ve Libya gibi ülkelerde, Türkiye'de ise Antalya, Mersin, Silifke ve Datça dolaylarında yaklaşık bin 500 kilometrelik sahil şeridinde yetişiyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaGazipaşaKeçiboynuzuPekmez
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