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Kedi ve köpek kulübesi alınacak

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Şubat 2021 Pazar 10:58
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Kedi ve köpek kulübesi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için kedi ve köpek kulübesi alım ihalesi düzenliyor.

250 adet kedi kulübesi ve 750 adet köpek kulübesi temini için 9 Mart 2021 günü saat 11'de yapılacak ihaleye katılmak isteyen isteklilerin teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri gerekmektedir.

İhaleye ilişkin diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 14.02.2021 11:00
Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir BelediyesiKediKöpekKulübe
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