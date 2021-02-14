Kedi ve köpek kulübesi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için kedi ve köpek kulübesi alım ihalesi düzenliyor.

250 adet kedi kulübesi ve 750 adet köpek kulübesi temini için 9 Mart 2021 günü saat 11'de yapılacak ihaleye katılmak isteyen isteklilerin teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri gerekmektedir.

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