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Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na verilen cezanın ardından İstanbul'a geldi

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasınn ardından Almanya'daki programını iptal ederek İstanbul'a geldi. Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na inen Kılıçdaroğlu, buradan Saraçhane'deki İBB binasına gitti.

14 Aralık 2022 Çarşamba 23:35
Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na verilen cezanın ardından İstanbul'a geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kararın açıklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde gittiği Berlin'den özel uçakla geri döndü. 22.35 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'li Milletvekilleri ve ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu karşıladı. Kılıçdaroğlu burada açıklama yapmadan Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Binası'na geçti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İBBBaşkanEkrem İmamoğluMahkemeYSKCezaSaraçhaneCHPKemal Kılıçdaroğlu
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