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Kemaliye'nin UNESCO adaylığı için ilk adım

ERZİNCAN'ın tarihi ve kültürel dokusuyla en önemli kültürel değeri olan Kemaliye ilçesinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi adaylığıyla ilgili çalışma başlatıldı. Kemaliye Belediyesi ile 'Kemaliye İlçesi UNESCO Danışmanlık Projesi Sözleşmesi'ni imzalayan Kuzeydoğu Anadolu (KUDAKA) Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven, ilçenin markalaşarak, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelmesini amaçladıklarını söyledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Şubat 2021 Cumartesi 10:22
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Kemaliye'nin UNESCO adaylığı için ilk adım

Erzincan'a 194 kilometre uzaklıkta; doğusunda Tunceli, batısında Sivas, güneyinde Malatya ve Elazığ bulunan Kemaliye ilçesi için UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi adaylığına başvurulacak. Kültür ve doğa turizmi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Kemaliye Belediyesi ile KUDAKA arasında sözleşme imzalandı. Protokol gereği 'Kemaliye İlçesi UNESCO Danışmanlık Projesi'ne KUDAKA destek verecek. Proje kapsamında, tarihi ve kültürel dokusuyla Erzincan'ın en önemli değerlerinden olan Kemaliye'de fizibilite çalışması yapılarak, doğal, kültürel, somut olmayan mirasların ortaya konulması ve ilçeye ait üstün evrensel değerlerin listede yer almasının sağlanması amaçlanıyor. Bunun için gerekli çalışmaların yürütülmesi, geçici liste başvuru dosyasının Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme ve Uygulama Rehberi ile UNESCO danışma organı olan Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) teknik kriterlerine uygun olarak hazırlanması, UNESCO Türkiye Milli Komitesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın sürece ilişkin öneri, teftiş ve uyarılarına göre çalışmaların yönlendirilmesi hedefleniyor. 

'HEDEFİMİZ KEMALİYE'Yİ MARKALAŞTIRMAK'

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, "Erzincan'ın Kemaliye ilçesi doğal güzellikleri ve mimarı yapılarıyla ön plana çıkan bir ilçe. Biz Kemaliye'nin UNESCO Dünya Kültürel Geçici Miras Listesi'ne alınabilmesi için Kemaliye Belediyesi ile çalışmalara başladık. İlçedeki kültürel varlıkların envanteri çıkarılacak, proje dosyası hazırlanarak UNESCO'ya sunulacak. Hedefimiz UNESCO Dünya Kültürel Mirası Geçici Listesi'ne aldıracağımız Kemaliye'nin tanınırlığını artırarak, markalaşmasını sağlamak. Bu şekilde bölgemize gelen yerli ve yabancı turist sayısını artırmayı hedefliyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzincanKemaliyeUNESCO
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