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Kimlikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 50 ildeki nüfus idarelerinde e- İmza'nın kimliklere yerleştirilmesine başlanacağını duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Ocak 2022 Cuma 11:26
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Kimlikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Türkiye Yol-İş Sendikasınca düzenlenen 'İl Özel İdarelerinde Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Semineri'ne katıldı. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, kimliklere e- İmza'nın yerleştirilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Pazartesi gününden itibaren 50 ilde çalışmalara başlanacağını belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Pazartesi itibariyle 50 ilde nüfus idarelerinde e- İmza'nın kimliğe yerleştirilmesine başlayacağız. Daha sonra Ziraat Bankası tüm şubelerinde yapacak. Biz de bütün nüfus müdürlüklerinde yapacağız. Daha sonra Tapu Kadastro Müdürlüğü yapacak."

DHA

Anahtar Kelimeler:
KimlikEimzaNüfus
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