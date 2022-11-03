KÄ±nÄ±k'a SÄ°HA ve F-16 savaÅŸ uÃ§aklarÄ±na parÃ§a Ã¼retecek fabrika yatÄ±rÄ±mÄ±

KÄ±nÄ±k Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde Savunma Sanayi, Ä°HA, SÄ°HA ve denizcilik (Marine) sektÃ¶rÃ¼ne yÃ¶nelik parÃ§alarÄ±n Ã¼retiminin yapÄ±lacaÄŸÄ± fabrikanÄ±n temeli Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank'Ä±n canlÄ± baÄŸlantÄ±sÄ±yla atÄ±ldÄ±. Toplam 2500 metrekare alan Ã¼zerine kurulu alanda hizmet verecek olan fabrikanÄ±n KÄ±nÄ±k'taki temel atma tÃ¶renine KÄ±nÄ±k Belediye BaÅŸkanÄ± Dr. SadÄ±k DoÄŸruer, KÄ±nÄ±k KaymakamÄ± Abdurrahman Ã‡elebi, KÄ±nÄ±k OSB YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± HÃ¼samettin EkmekÃ§ioÄŸlu, KÄ±nÄ±k OSB BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mert Ali IÅŸÄ±k, AKÂ Parti Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Sami Mollaahmet, CSC Makina Åžirket Sahibi Can ErgÃ¼n, BKD TarÄ±m Åžirket Sahibi Ali Mazman ve Ziraat BankasÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Cem Ã–ncÃ¼er katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±. Ä°lk aÅŸamada 100 kiÅŸinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda ise 250 kiÅŸinin istihdam edileceÄŸi yatÄ±rÄ±mÄ±n, yerli ve milli Ã¼retim modelinin somut bir Ã¶rneÄŸi haline gelerek, yÃ¼ksek katma deÄŸeri ve ileri teknolojisi ile bÃ¶lgede kalkÄ±nma ve geliÅŸmeyi beraberinde getirmesi bekleniyor.

Ä°Åž Ä°STÄ°HDAMI ARTACAK

KÄ±nÄ±k ilÃ§esine yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mÄ±n tÃ¼m ilÃ§e ve bÃ¶lge halkÄ±na hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± dileyen KÄ±nÄ±k Belediye BaÅŸkanÄ± Dr. SadÄ±k DoÄŸruer,Â "Katma deÄŸeri yÃ¼ksek olan bir iÅŸletme aÃ§Ä±lacak, iÅŸ istihdamÄ± saÄŸlayacak. Burada organize sanayi bÃ¶lgemizin bÃ¼yÃ¼mesinde emeÄŸi geÃ§en baÅŸta Sanayi BakanÄ±mÄ±za, Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±mÄ±z Hamza DaÄŸ'a ve tÃ¼m yetkililere teÅŸekkÃ¼r ediyorum iÅŸletmeler KÄ±nÄ±k'ta aÃ§Ä±ldÄ±kÃ§a KÄ±nÄ±klÄ± genÃ§lerimiz iÅŸ bulacak, iÅŸ istihdamÄ± artacak ayrÄ±ca milli sanayimizde Ä°HA ve SÄ°HA'larÄ±n kompozit yapÄ±lmasÄ± da KÄ±nÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan stratejik bir Ã¶neme sahip olduÄŸu iÃ§in de ayrÄ±ca mutluyuz" dedi.

KÄ±nÄ±k KaymakamÄ± Abdurrahman Ã‡elebi de yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mÄ±n milli savunma sanayimiz iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu, KÄ±nÄ±k'Ä±n geliÅŸen Organize Sanayi BÃ¶lgesi ile birlikte Ã¼lkenin parlayan yÄ±ldÄ±zÄ± olacaÄŸÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Organize Sanayi BÃ¶lgesi'ne yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mdan memnun olduklarÄ±nÄ± belirten KÄ±nÄ±k Organize Sanayi BÃ¶lgesi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± HÃ¼samettin EkmekÃ§ioÄŸlu, "726 dÃ¶nÃ¼m sanayi parseli olan 41 sanayi parseli olan KÄ±nÄ±k Organize Sanayi BÃ¶lgesi her geÃ§en gÃ¼n avantajlÄ± konuma geliyor. Gerek Ä°stanbul Otoyolu'na yakÄ±n olmasÄ± gerek Ã‡andarlÄ± LimanÄ± nedeniyle talebi daha Ã§ok arttÄ±rÄ±yor" ifadelerini kullandÄ±.

'Ä°LK ETAPTA 100 KÄ°ÅžÄ°YE Ä°STÄ°HDAM'

KÄ±nÄ±k organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde faaliyete geÃ§ecek olan firma sahibi Can ErgÃ¼n, "Biz burada katma deÄŸerli kompozit Ã¼rÃ¼nler Ã¼retmek iÃ§in bir fabrika kurmaktayÄ±z. Burada savunma havacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼ne yÃ¶nelik yÃ¼ksek teknoloji yani karbon fiberden parÃ§alar ekipmanlar Ã¼retmeyi planlamaktayÄ±z. KÄ±nÄ±k lojistik olarak her yere yakÄ±n bir yer ayrÄ±ca burada aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z destekler hem OSB olsun hem Belediye olsun hem de buranÄ±n coÄŸrafi konumu sebebi ile KÄ±nÄ±k'Ä± tercih etmedeki baÅŸlÄ±ca sebeplerimiz oldu. YavaÅŸ yavaÅŸ artmak Ã¼zere ilk etapta 100 kiÅŸiye kadar bir istihdam gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. Buradaki istihdamÄ±n belli bir kÄ±smÄ±nda kadÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanlara Ã¶ncelik vermeyi istiyoruz. 200-250 kiÅŸilere ulaÅŸmayÄ± hedeflemekteyiz" dedi.

KÄ±nÄ±k'taki yatÄ±rÄ±mÄ±n, 2023'Ã¼n ilk Ã§eyreÄŸinde faaliyete geÃ§erek hizmet vermesi bekleniyor.