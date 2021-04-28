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Kırıkkale'de feci kaza

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Mustafa Ö. (41) ile 5 aylık kızı Hiranur yaralandı, eşi Nahide Ö. (37) hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Nisan 2021 Çarşamba 10:59
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Kırıkkale'de feci kaza

Kaza, 07.00 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Ö. yönetimindeki 27 Z 4671 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Mustafa Ö. ile 5 aylık kızı Hiranur yaralanırken, eşi Nahide Ö. araç içinde sıkıştı. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kamyonette sıkışan Nahide Ö.'nün hayatını kaybettiği belirledi. Baba ve kızı, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Nahide Ö.'nün cenazesi de araçtan çıkarılarak aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleKeskinKazaTrafik Kazası
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