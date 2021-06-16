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Kırklareli'de binlerce büyükbaşın bulunduğu çiftliğin yem deposu yandı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, binlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem deposunda yangın çıktı. Yakında bulunan büyükbaşlar güvenli bölgeye taşınırken, alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangın ise Kırklareli, Lüleburgaz ve çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 4 saatte kontrol altına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Haziran 2021 Çarşamba 09:23
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Kırklareli'de binlerce büyükbaşın bulunduğu çiftliğin yem deposu yandı

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, binlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem deposunda dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Saman balyaların bulunduğu depoda çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevleri fark eden çiftlik çalışanları itfaiye ekiplerine haber verdi. yangın hızla yayılırken, depo kısa sürede alev topuna dönüştü. Kısa sürede olay yerine, Kırklareli, Lüleburgaz ve çevre ilçelerden itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri yangını kontrol altına almaya çalışırken, çiftlik çalışanları ise deponun yakınındaki ahırlarda bulunan büyükbaş hayvanları, güvenli alanlara taşındı.

Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangın ise ekiplerin 4 saat süren yoğun çabaları ile kontrol altına alındı. Saman balyalarının içten yanmayı sürdürebileceğini belirten itfaiye görevlileri, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Çiftlikteki büyükbaş hayvanların zarar görmediği yangında maddi hasar oluştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırklareliLüleburgazçiftlikYangınItfaiye
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