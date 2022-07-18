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Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığınca, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terörden arananlar listesinde 'Turuncu' kategoride yer alan 'Azat Kendal' kod adlı terörist Necati Utku Kiraz ve 1 teröristin, Diyarbakır'da eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirildiği açıklandı. Kiraz'ın, aralarında 2016'da Ankara Güvenpark'taki terör saldırısı da bulunan birçok eylemin faili olduğu belirlendi.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:50
Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Lice-Daralan köyü kırsalında 2 bölücü örgüt mensubunun eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında İHA ile teröristlerin görüntüsü alındı ve bölgeye J- İHA da yönlendirildi. Eren Abluka -21 operasyonu kapsamında Daralan köyü mevkiinde zırhlı araçlarla gerçekleştirilen operasyon sonucu teröristlerden biri etkisiz hale getirildi. Bölgeden kaçmaya çalışan, diğer bölücü örgüt mensubu da hava unsurları ve ATAK helikopteri desteğinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından birinin kod adının 'Mazlum' olduğu belirlendi. Diğer terörist 'Azat Kendal' kod adlı Necati Utku Kiraz'ın ise Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ve terörden arananlar listesinde 'Turuncu' kategoride yer aldığı belirlendi. Örgüt bünyesinde sözde özel kuvvetler içerisinde faaliyet gösteren teröristin 2016'da Ankara'nın Çankaya ilçesinde Güvenpark otobüs durakları önünde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 38 kişinin hayatını kaybettiği olay ile ilgili yürütülen adli soruşturmada adının geçtiği tespit edildi. Teröristin yine 2019'da Hezan Karakol Tepesine roket atılması eylemi ile 2021 yılında Bingöl-Genç ilçesinde Yolaçtı köyü bölgesinde görev yapan Fırat Aksa Elektrik İdaresine ait aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP’nin patlaması ile 2 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırının faillerinden olduğu saptandı.

BAKAN SOYLU'DAN TEBRİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonla ilgili Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Soylu, "Uzun zamandır peşindeydik. Emniyet İstihbarat ve Diyarbakır Emniyetinin başarılı operasyonuyla birlikte jandarmanın son vuruşu; birçok olayın faili, kırmızı bültenle aranan Turuncu kategorideki 'Azat Kendal' kod Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz. Elinize sağlık kahramanlar" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıTerörTeröristOperasyonKırmızı BültenInterpolAzat KendalNecati Utku KirazAnkaraGüvenpark
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