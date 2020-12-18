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Kış mevsiminde dut yetiştirdiler

ANTALYA’da aralık ayında sera ortamında yaz meyvelerinden dut yetiştirildi. Bu yılki ilk hasat, farklı meyvelerin bulunduğu sepette satışa sunuluyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Aralık 2020 Cuma 09:01
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Kış mevsiminde dut yetiştirdiler

Antalya'da Serik ve Korkuteli ilçeleri ile Burdur'un Gölhisar ilçelerinde 600 dönümü aşkın, büyük bölümü modern seralardan oluşan alanda faaliyet gösteren Erüst Tarım, yenilebilir çiçek türleri, mini sebzeler, taze ve saksıda baharatlar, mikro filizler gibi özel ürünlere yeni bir meyve ekledi. Firma, ilk defa kış mevsiminde serada yetiştirdiği dut ağaçlarından meyve toplamaya başladı.

Antalya'nın ılıman bir iklim yapısına sahip olduğunu belirten firma pazarlama müdürü Burak Akbulut, normalde yaz dönemi üretilen birçok ürünün kapalı seralarda üretilebildiğine işaret etti. Firma olarak geleneksel meyve sebze ürünlerinin dışında farklı ve özel ürünlerin üretimini yaptıklarını anlatan Akbulut, “Normalde mayıs-haziran gibi bahar, yaz aylarında yenilebilen dut meyvesini ilk kez serada üretime başladık. Serik'teki seramızda dikilen dut ağaçlarından bu yıl ilk meyveleri topluyoruz" dedi.

Serada üretimi yapılan çeşidin kırmızı renkli 'parmak dut' olduğunu söyleyen Akbulut, kış mevsiminde üretimini başardıkları dutun, içerisinde kamkat, ahududu, mini karpuz, üzüm, yaban mersini ve çilek bulunan 500 gramlık meyve paketi içinde hem internet hem de süpermarketler aracılığıyla satışa sunulduğunu, fiyatının da 30-35 TL civarında olduğunu belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaDutKara Dut
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