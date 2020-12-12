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Kısıtlamayı ihlal eden kişiden, polise: İnşallah arabanız bozulur da...

Konya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, Türkiye genelinde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başladığı ilk saatlerde, yasağı ihlal etmesi sonucu biri alkollü sürücü 2 kişiye 3 bin 150’şer TL para cezası kesildi. Ceza kesilen Yusuf B., polislere "İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz ağabey" demesi dikkat çekti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Aralık 2020 Cumartesi 09:54
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Kısıtlamayı ihlal eden kişiden, polise: İnşallah arabanız bozulur da...

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, saat 21.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda yurt genelinde olduğu gibi, Konya’da da saat 21.00'den, pazartesi saat 05.00'a kadar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 56 saatlik kısıtlama saat 21.00'de başlarken, Alaaddin Bulvarı’nda denetim gerçekleştiren polis ekipleri 55 ALP 71 plakalı otomobili durdurdu. Sokağa çıkma izni bulunmadığı belirlenen otomobil sürücüsü Cemal Ö. (27) ile yanında bulunan arkadaşı Yusuf B.'ye (30) kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150'şer TL ceza kesildi. Ayrıca, 0.93 promil alkollü olan sürücü Cemal Ö.'ye 1228 TL ceza kesilerek 6 ay süreyle ehliyetine el konuldu.

'İNŞALLAH ARABANIZ BOZULUR'

Oto tamircisi olduğu öğrenilen Yusuf B., polislere "İşten çıktık arkadaşımızın evine gidiyoruz. 2 günlük yasaktan dolayı evine gidiyoruz. Anlayış göstermenizi bekliyorum. Yalan söyleyecek bir durumum yok ağabey ne diyeyim ben sana şimdi. İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz ağabey, sana bu kadar söylüyorum" demesi dikkat çekti.

Kısıtlamanın başlamasıyla meydan ve caddeler boş kaldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiKısıtlamaSokakYasakCezaPolis
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