KÄ±zÄ±lay Dostluk Film Festivali atÃ¶lyeleri iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±

UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lay Dostluk KÄ±sa Film Festivali 22-25 AralÄ±k tarihlerinde sinemaseverlerle buluÅŸacak. Bu yÄ±l â€˜BozkÄ±rÄ±n tezenesiâ€™ NeÅŸet ErtaÅŸ anÄ±sÄ±na yapÄ±lacak festivalin direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Faysal Soysal, Onursal BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Dr. Kerem KÄ±nÄ±k, Genel Sanat YÃ¶netmenliÄŸini Mehmet LÃ¼tfi Åžen yÃ¼rÃ¼tecek. Festival iÃ§in â€˜KÄ±sa Filmâ€™ ve â€˜Post ProdÃ¼ksiyonâ€™ atÃ¶lyeleri baÅŸvurular 2 KasÄ±m itibariyle baÅŸladÄ±. BaÅŸvurular iÃ§in son gÃ¼n 25 KasÄ±m. SinemacÄ±lar atÃ¶lyelere, festivalin â€˜dostlukfilmfestivali.comâ€™ adresinden baÅŸvuru yapabilecek.

KISA FÄ°LM ATÃ–LYESÄ°

TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã§eÅŸitli Ã¼niversitelerinde sinema alanÄ±nda lisans ve yÃ¼ksek lisans eÄŸitimlerine devam eden sinemacÄ±lara yÃ¶nelik yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± olmaksÄ±zÄ±n dÃ¼zenlenen â€˜KÄ±sa Filmâ€™ atÃ¶lyesi, 26 ve 27 KasÄ±m 2022 tarihlerinde, BeyoÄŸluâ€™nun yeni kÃ¼ltÃ¼r sanat mekÃ¢nlarÄ±ndan Artizan Sanatâ€™ta gerÃ§ekleÅŸtirilecek. KÄ±sa filmcilerin teorik ve teknik aÃ§Ä±dan daha yetkin ve gÃ¼Ã§lÃ¼ film yapma niyetlerine katkÄ± saÄŸlamak iÃ§in dÃ¼zenlenen atÃ¶lye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lanlar Sinan Sertelâ€™den yÃ¶netmenlik, Emre PekÃ§akÄ±râ€™dan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yÃ¶netmenliÄŸi, Tayfur AydÄ±nâ€™dan yapÄ±mcÄ±lÄ±k, Oktay Berberâ€™den senaryo ve Feride Ã‡etinâ€™den oyunculuk dersi alacak. AtÃ¶lyeye katÄ±lacak genÃ§ sinemacÄ±lar ayrÄ±ca yurt iÃ§inden ve dÄ±ÅŸÄ±ndan onlarca yÃ¶netmenin yer alacaÄŸÄ± festival haftasÄ±nda festival ekibinde de gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak yer alma ÅŸansÄ± bulacak. 20 kiÅŸilik kontenjana sahip olan ve yaÅŸ sÄ±nÄ±rlamasÄ± bulunmayan â€˜KÄ±sa Filmâ€™ atÃ¶lyesi kapsamÄ±nda toplamda 10 saatlik bir eÄŸitim gerÃ§ekleÅŸecek. EÄŸitime katÄ±lan sinemacÄ±lara sertifika takdim edilecek.

POST PRODÃœKSÄ°YON ATÃ–LYESÄ°

En az bir kÄ±sa filme imza atmÄ±ÅŸ sinemacÄ±lara yÃ¶nelik olarak Fono Film iÅŸbirliÄŸi ile dÃ¼zenlenen â€˜Post ProdÃ¼ksiyonâ€™ atÃ¶lyesi 6 ve 7 AralÄ±k 2022 tarihlerinde, Fono Filmâ€™in kendi mekÃ¢nÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek. BaÅŸvurular arasÄ±ndan seÃ§ilen katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yararlanacaÄŸÄ± bir gÃ¼nlÃ¼k atÃ¶lyede genÃ§ sinemacÄ±lar Kurgu-Ses TasarÄ±m-Renk TasarÄ±m-DCP Mastering-Special Effects baÅŸlÄ±klarÄ± altÄ±nda, Fono Film stÃ¼dyolarÄ±nda post prodÃ¼ksiyon sÃ¼recine dair merak ettikleri her ÅŸeyi profesyonel bir stÃ¼dyoda gÃ¶zlemleyip, sektÃ¶r profesyonellerinin tecrÃ¼belerinden istifade etme fÄ±rsatÄ± bulacak. AtÃ¶lyeye katÄ±lacak genÃ§ sinemacÄ±lar ayrÄ±ca yurt iÃ§inden ve dÄ±ÅŸÄ±ndan onlarca yÃ¶netmenin yer alacaÄŸÄ± festival haftasÄ±nda festival ekibinde de gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak yer alma ÅŸansÄ± bulacak. 12 kiÅŸilik kontenjana sahip olan ve en az bir kÄ±sa filme imza atmÄ±ÅŸ sinemacÄ±larÄ±n baÅŸvurabileceÄŸi â€˜Post ProdÃ¼ksiyonâ€™ atÃ¶lyesi kapsamÄ±nda toplamda 10 saatlik bir eÄŸitim gerÃ§ekleÅŸecek. EÄŸitime katÄ±lan sinemacÄ±lara sertifika takdim edilecek.

FESTÄ°VAL HAKKINDA

Festivalin film gÃ¶sterimleri Avrupa yakasÄ±nda Atlas SinemasÄ±â€™nda, Zeytinburnu KÃ¼ltÃ¼r Sanat Merkeziâ€™nde ve Artizan Sanatâ€™ta, Anadolu yakasÄ±nda ise KadÄ±kÃ¶y SinemasÄ±â€™nda gerÃ§ekleÅŸecek. Atlas SinemasÄ±â€™nda ayrÄ±ca sÃ¶yleÅŸi, master class etkinliÄŸine, BeyoÄŸlu Akademi ve Artizan Sanatâ€™ta da sÃ¶yleÅŸi etkinliklerine imza atÄ±lacak. Festivaldeki bÃ¼tÃ¼n gÃ¶sterimleri ve etkinlikleri dileyen herkes Ã¼cretsiz takip edebilecek. Festivalde yarÄ±ÅŸan filmleri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ebru Ceylanâ€™Ä±n Ã¼stlendiÄŸi, KÄ±rgÄ±z gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yÃ¶netmeni Akzholtoy Bekbolotov, sinema eleÅŸtirmeni Murat TÄ±rpan ve â€˜DiriliÅŸ; ErtuÄŸrulâ€™ gibi dizilerinin baÅŸarÄ±lÄ± oyuncusu Hande Sorelâ€™in yer aldÄ±ÄŸÄ± jÃ¼ri deÄŸerlendirecek. TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, Sinema Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ destekleriyle dÃ¼zenlenen festivalin ana sponsoru Halk Bank olacak. BeyoÄŸlu Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesiâ€™nin de bÃ¼yÃ¼k destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ± festivalin global iletiÅŸim ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± Anadolu AjansÄ± Ã¼stlenirken, Fono Film, TÃ¼rk Medya, Sinefesto, TSA, Ä°nterpress, Artizan Sanat ve FilmarasÄ± gibi birÃ§ok sinema ve medya kuruluÅŸu da destekÃ§iler arasÄ±nda yer alÄ±yor. Festivalin organizasyonunda ise Balkon YapÄ±m imzasÄ± bulunuyor.