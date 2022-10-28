Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.934,52
ALTIN
993,02
DOLAR
18,61
STERLİN
21,51
EURO
18,58
Muş Alparslan Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak
Muş Alparslan Üniversitesi 9...
TPAO, Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Mühendis alacak
TPAO, Müfettiş Yardımcısı, Uzman...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim...
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi...

Kızılay Haftası'nda çeşitli etkinliklerle 'Dayanışma Yılı'na vurgu yapılacak

Kızılay’ın bayramı niteliğinde olan ve iyiliği hatırlatan Kızılay Haftası, her yıl 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanıyor. Yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yaygınlaştırmak üzere çeşitli etkinliklerin planlandığı Kızılay Haftası’nda, 2022’nin ana teması olan Dayanışma Yılı’na vurgu yapılırken topluma ‘Dünden daha güçlüyüz. Seninle birlikte’ sloganıyla seslenilecek.

28 Ekim 2022 Cuma 10:18
Kızılay Haftası'nda çeşitli etkinliklerle 'Dayanışma Yılı'na vurgu yapılacak

Kızılay, kurulduğu 1868 yılından bu yana toplumsal dayanışma bilinciyle kan, afet, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, gönüllülük ile bu hizmetlerin finansal sürdürülebilirliği için kurduğu iştiraklerle daha da güçlenerek çalışmalarına devam ediyor. Bunu yaparken bir yandan da Kızılaycılık bilincini çocuklara ve gençlere aktarmak için faaliyetlerde bulunuyor. Kızılay’ın bayramı olan Kızılay Haftası’nda da birçok etkinlik düzenlenecek. 2022’yi Dayanışma Yılı olarak ilan eden Kızılay, hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerin ana temasını da ‘dayanışma’ üzerine kurdu. Bu tema altında Kızılay, ‘Dünden Daha Güçlüyüz. 1868’den beri ihtiyacı olan herkese, her yere ulaşmak için iyiliği büyütmeye devam ediyoruz. Seninle birlikte…’ diyerek vatandaşlara sesleniyor.

RENKLİ ETKİNLİKLER VE BİLİNÇLENDİRİCİ FAALİYETLER DÜZENLENECEK

Kızılay, yürüttüğü faaliyetlere dair kamuoyunda farkındalık oluşturmak, Kızılaycılık ruhunu öğrencilere aşılayarak dayanışma, sosyal sorumluluk, gönüllülük konularında bilinç oluşturmak için çalışmalar yürütecek. Kızılay Haftası boyunca ‘Dünden Daha Güçlüyüz. Seninle birlikte…’ sloganı kapsamında çocuk ve gençler için renkli etkinlikler ve bilinçlendirici faaliyetler düzenlenecek. Kızılay’ın gönüllüleri pankartlar eşliğinde yürüyüşler gerçekleştirecek. Kalabalık alanlara kurulacak olan stantlar ile Kızılay’ın faaliyetleri anlatılacak, bandolar ve maskotlarla dikkat çekilecek. Kızılay iyilik hikayeleri ile tarihine yönelik özel sergiler ve geleneksel hale gelen Kızılay Sokağı da ziyaretçilerini bekliyor olacak. Futbol kulüpleri müsabakalarına Kızılay pankartlarıyla çıkacak, yurt genelindeki simgesel yapılar da kırmızı renge bürünecek. Kızılay’ın kan verme stantları ise hafta boyunca kan bağışında bulunmanın önemine de dikkat çekecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KızılayKızılay HaftasıDayanışma Yılı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisler, öğrencilerle enstrüman çalıp, şarkı söyledi
Polisler, öğrencilerle enstrüman çalıp, şarkı söyledi
Moda ve tekstilde sürdürülebilir gelecek Sustainability Talks İstanbul’da konuşulacak 
Moda ve tekstilde sürdürülebilir gelecek Sustainability Talks İstanbul’da konuşulacak 
TAİDER 10. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’ne geri sayım başladı 
TAİDER 10. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’ne geri sayım başladı 
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans