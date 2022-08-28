Kızılay’dan Pakistanlı selzedeler için acil insani yardım

İSTANBUL, (DHA)



Bir süredir sel felaketiyle mücadele eden Pakistan’da ulusal acil durum ilan edildi. Muson yağmurları dolayısıyla Novşera şehrinden geçen Kabil Nehri’nin su seviyesi bir anda yükseldi. Yerleşim yerlerinde yaşanan su baskınları ve sel nedeniyle bin 200’den fazla Pakistanlı hayatını kaybetti, bin 500’den fazla kişi yaralandı ve 1 milyon ev sular altında kaldı. Ulusal acil durum ilan edilen ülkeye yardım elini uzatmak için Türk Kızılay harekete geçti.



TÜRK KIZILAY BÖLGEYE AYNİ VE NAKDİ YARDIMLARINI ULAŞTIRIYOR



Muson yağmurlarının Belucistan, Sind, Gilgit-Baltistan, Pencap, Azad Keşmir ve Hayber-Pahtunhva eyaletlerinde yaklaşık 30 milyon insanı etkilediği bildirildi. Pakistan Kızılayı ile iş birliği ve koordinasyon içinde bölgedeki acil ihtiyaçları tespit eden Türk Kızılay ise ilk etapta 300 aileye 16 bin Pakistan Rupisi ile 300 adet hijyen kiti, 600 adet benzin bidonu ve salgın hastalıklardan korumak için bin 500 adet sineklik gönderdi. AFAD ile de iş birliği yapan Türk Kızılay, kargo uçağıyla 1000 adet battaniyeyi de ulaştırıyor. Türk Kızılay ayrıca selden etkilenen eyaletlerde tıbbi yardıma ihtiyaç duyan kişiler için de tıbbi müdahale çadırları kurarak yaklaşık 6 bin kişiyi tedavi etmeyi planlıyor. Sel sularının çekildiği ve selzedelerin tahliye edildiği bölgelere gıda kolilerini de ulaştıran Türk Kızılay, beslenme ve temel gıda ihtiyaçlarına anlık olarak cevap veriyor.



Kızılay, Pakistan’daki sel felaketinden etkilenen insanlar için yardım kampanyası başlattığını duyurdu.