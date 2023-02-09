KKTC, deprem bölgesine 100 ağır iş makinesi ve kamyon gönderdi 

KKTC'deki 5 belediye, kamu ve özel şirketler ile iş insanlarına ait vinç, ekskavatör, kepçe, dozer, tır, kamyon, petrol ve su tankerinden oluşan 100 araç, Gazimağusa Limanı'ndan gemiye yüklenerek İskenderun Limanı'na hareket etti.

Geminin bugün öğle saatlerinde İskenderun Limanı'na ulaşması ön görülüyor.

Başbakan Ünal Üstel, Gazimağusa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, iş makinelerinin İskenderun'a ulaştıktan sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde depremden etkilenen illerde arama kurtarma çalışmalarına katılacağını söyleyerek, "Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz." dedi.