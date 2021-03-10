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Komiser yardımcılığı sınavı soruşturmasında 41 FETÖ üyesine gözaltı

ANKARA'da, 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 52 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 41'i gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Mart 2021 Çarşamba 09:33
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Komiser yardımcılığı sınavı soruşturmasında 41 FETÖ üyesine gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Bunun üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 51 FETÖ/PDY mensubu hakkında, gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Ankara merkezli 16 farklı ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda aralarında soruları dağıtan mahrem imamın da bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. Bazıları yurt dışına firar ettiği belirlenen 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. 

Ayrıca başsavcılık tarafından yürütülen diğer soruşturmalar kapsamında örgütün gizli yazışma programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

DHA

Son Güncelleme: 10.03.2021 10:07
Anahtar Kelimeler:
PolisKomiserFETÖPDYSoruSınavOperasyonTerörFetö
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