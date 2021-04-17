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​​​​​​​Koronavirüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Ramazan Girgin (61), sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurduktan 10 saat sonra yaşamını yitirdi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Nisan 2021 Cumartesi 15:05
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​​​​​​​Koronavirüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

Kozlu’da, cep telefonu aksesuarları satışı yapan Ramazan Girgin'in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınan ve tedavisine başlanan Girgin, dün akşam sosyal medya hesabından da koronavirüse yakalandığını duyurdu. Ramazan Girgin, "Arkadaşlar maalesef benim de sonuç bugün pozitif çıktı. Allah tüm hastalara acil şifalar versin inşallah" mesajını paylaştıktan sonra 10 saat sonra hayatını kaybetti. 

Kozlu Engelliler Derneği Başkanı İsmail Dilbaz, gönüllü üyeleri olan Ramazan Girgin ile en son dün akşam saatlerinde görüştüğünü söyledi. Çok üzgün olduklarını belirten Dilbaz, "Evde karantina altındaydı. Dün akşam saatlerinde telefonda görüştük. Uzun uzun görüştük. Biraz solunum sıkıntısı yaşadığını söylüyordu bana. Gece sahura kalkmış. O sırada fenalaşmış. Allah rahmet eylesin" dedi. 

Ramazan Girgin'in cenazesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bugün kılınan namazın ardından Kızılcakese köyü mezarlığında toprağa verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakKozluRamazan GirginKoronavirüsCovid19Vefat
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