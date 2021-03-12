Koronavirüsle 1 yıl geçti; halk ve esnaf hala tedirgin

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, 1 yılda yaklaşık 3 milyon vaka görülürken, 30 bine yakın kişi de hayatını kaybetti. Erzurum'da kuaför Ebru Turgut, çalışırken koronavirüse yakalandığını belirterek, "9 günlük zorlu süreçti. Karantinaya girdik. Esnaf olarak çok tedirgindik. İşte çok sıkıntı yaşadık, dükkanımızı kapattık. Umarım, bundan sonraki süreçte ferahlarız" dedi.

Koronavirüs salgını sürecinde, ilk vakanın 11 Mart 2020'de görüldüğü Türkiye'de, sıkı tedbirlerle geçen 1 yılın ardından kontrollü normalleşme sürecine geçildi. İlk vakanın görüldüğü günden itibaren dünyada olduğu gibi ülke genelinde, virüsle mücadele kapsamında birçok tedbir uygulandı. Türkiye'nin bu yöndeki birinci adımı, ilk vakanın görüldüğü günün öncesinde bazı ülkelerle hava trafiğini kapatmak oldu. Eğitime ara verildi; kafe, bar, restoran, AVM, kütüphane ve ibadethane gibi insanların toplu olarak bulunduğu mekanlar geçici süreyle kapatıldı. Kamuya açık etkinlikler ise iptal edildi. Virüsün yayılma hızının önüne geçmek için sokağa çıkma kısıtlaması gibi önemli tedbirler alındı. Aradan 1 yıl geçmesine rağmen salgın devam ederken, maske ve mesafe, günlük hayatta hala yer alıyor.

'HERKESİ ÇOK BUNALTTI'

Erzurumlular, salgın sürecinden özellikle psikolojik olarak etkilendiklerini anlattı. Koronavirüsle geçen 1 yılın çok bunalttığını söyleyen Saranur Demir, "Bu durum artık herkesi çok bunalttı. Bütün hayatımızı etkiledi ve psikolojimizi de olumsuz etkiliyor. Bir an önce kurtulmamız dileğiyle" diye konuştu.

Pandemi döneminde stresin arttığını ve sıkıntılı süreçten geçildiğini aktaran Halit Tunca (67) da "Koronavirüse yakalanmadım ama etrafımda virüs olan komşularım vardı. İlaç kullanıp, 14 gün evden çıkamadılar. Bu yıl kimsede huzur kalmadı. Stres ve sıkıntı arttı. Kimse kimseye yaklaşamıyor. Camide bile artık hocalar 'Safları sıklaştırın' diyemiyor. Mesafeli namaz kılalım, diye ikazda bulunuyorlar. Dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

'ÇOK TEDİRGİNİZ'

Koronavirüsü atlattığını söyleyen Esin Şenkaya ise "Ağır olmasa da koronavirüs geçirdim. Ailem de koronavirüs hastalığına yakalandı. Eklem ağrıları oluştu. Geçen 1 yılda Covid-19 olmam haricinde çok değişiklik yaşamadım. Hayatımıza farklı olarak maske ve kısıtlamalar girdi. Öğrenci olduğumuz için bambaşka bir sistemle karşılaştık" diye konuştu.

Kuaförlük yaptığını ve çalıştığı sırada koronavirüse yakalandığını anlatan Ebru Turgut da "9 günlük zorlu süreçti. Karantinaya girdik. Esnaf olarak çok tedirgindik. İşte çok sıkıntı yaşadık, dükkanımızı kapattık. Umarım bundan sonraki süreçte ferahlarız" dedi.