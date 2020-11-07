Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1192
ALTIN
534.943
DOLAR
8.5315
STERLİN
11.2640
EURO
10.1291
İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta uzatıldı
Son Dakika
İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta...
Kapı kapı dolaşıp yaşam üçgeni oluşturmayı anlatıyor
Kapı kapı dolaşıp yaşam üçgeni...
Türkiye'nin gururu Emre: İzmir için yüzdüm
Türkiye'nin gururu Emre: İzmir için...
Erciyes, koronavirüs önlemleriyle kayak sezonuna hazır
Erciyes, koronavirüs önlemleriyle kayak sezonuna...

Koronavirüslülerin listesini yayınlayan öğretmene soruşturma

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sosyal medya hesabından pozitif ve temaslı vakaların listesini yayınlayan filyasyon ekibinde görevli öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Kasım 2020 Cumartesi 17:52
0 Okunma
Koronavirüslülerin listesini yayınlayan öğretmene soruşturma

Ulus ilçesindeki filyasyon ekibinde görevli öğretmen Hakkı A., dün gece sosyal medya hesabından ilçede koronavirüs testi pozitif çıkanlar ile temaslı olanların adlarının yer aldığı bir liste yayınladı. Hakkı A. paylaşımında, "Evde izolasyonda olması gerekenlerin listesidir. Lütfen dikkatli olalım" ifadelerine yer verdi. Gelen tepkiler üzerine Hakkı A., paylaşımını kaldırdı.

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, "Öğretmen arkadaşımızın filyasyon ekibinde görevli olduğunu öğrendik. Kendi sosyal medya hesabında bu listeleri paylaştığı bizlere bildirildi. Kendisiyle ilgili idari soruşturmayı başlattık. Gereği yapılacaktır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiVakaListeBartınFilyasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KORKUNÇ GERÇEK!
KORKUNÇ GERÇEK!
Çanakkale'de sahte içkiden zehirlenen 2 kişi öldü
Çanakkale'de sahte içkiden zehirlenen 2 kişi öldü
Bank Asya'nın kurucu ortaklarından FETÖ firarisi yakalandı
Bank Asya'nın kurucu ortaklarından FETÖ firarisi yakalandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans