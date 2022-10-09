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KPSS Ön Lisans oturumu başladı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu bugün saat 10.15'te başladı. Avcılar'da geç kalan 3 aday sınava alınmadı.

09 Ekim 2022 Pazar 12:14
KPSS Ön Lisans oturumu başladı

KPSS Ön Lisans oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Birçok aday ise kapıların kapanmasına saniyeler kala sınava girebildi. 

3 ADAY SINAVA ALINMADI

Avcılar'da 50'nci Yıl İnsa Lisesi'nde yapılan KPSS ön lisans oturumunda . Kapıların saat 10.00’da kapanmasının hemen ardından 3 aday koşarak gelerek sınava yetişti. Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'nda ise 3 aday kapıların kapanmasından 5 dakika sonra gelince içeri giremedi. 

"KPSS'YE GİRMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Bağcılar'da bulunan Mahmutbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde adaylar ve aileleri sınavın başlamasından bir saat önce okul kapısında toplandı. Kapıların kapanmasında dakikalar kala ise bazı adaylar sınava koşarak yetişti. Aileler sınavın sona ermesini okul kapısında ve çevredeki çay ocaklarında bekledi.  Kızı sınava giren Hüseyin Büke "Kazanıp bir an önce bir yere yerleşmesini istiyorum. Üniversite mezunu fakat herhangi bir kontenjan bulup giremiyor" dedi. Sınava girecek Tuğba Akdursun "Heyecanım yok, çalıştıktan sonra başaracağımı biliyordum. Sınava giren herkese başarılar diliyorum. Üniversitede dış ticaret okudum, o bölümden ilerlemek istiyorum" diye konuştu. Kızı sınava girecek olan Halime Akdursun "Çok heyecanlıyım. Başarılı olmasını istiyorum. KPSS'ye girmek çok önemli, inşallah bütün gençlerimiz iyi yerlere gelir. Çok çalıştı umarım emeğinin karşılığını alır" dedi. Sınava giren kızını bekleyen Ahmet Özdemir, "Sınava girdikten sonra bir de mülakata giriyorlar. İkisinden birinin kaldırılması gerekiyor. Mülakat olunca sınavın bir anlamı kalmıyor. Kızım çok çalıştı, grafik öğretmenliği istiyor. Biz sınava hazırlandığı süre boyunca ona sürekli destek olmaya çalıştık" diye konuştu.  (

DHA

Anahtar Kelimeler:
KPSSÖn LisansSınavMEB
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