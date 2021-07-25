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KTÜ 5 sözleşmeli personel alacak

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Temmuz 2021 Pazar 10:35
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KTÜ 5 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Karadeniz Teknik Üniversitesi  Farabi  Hastanesi  Başhekimliği  (Özel  Bütçe),  657  sayılı  Kanunun  4/B maddesi,  06.06.1978  tarihli  ve  7/15454  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan esaslar  ile  ek  ve  değişikliklerine  göre  istihdam  edilmek  üzere, yazılı  veya  sözlü  sınav  yapılmaksızın  "Lisans"  2020  KPSS  (B)  grubu  sınavı  ile  (KPSSP3); "Ortaöğretim" 2020  KPSS  (B) grubu  sınavı  ile (KPSSP94) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
KTÜPersonelKaradeniz Teknik Üniversitesi
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