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Küçük sanayici, Ar-Ge Merkezi ile kaliteyi artırdı

MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası'nca (MTSO) 2013 yılında kurulan Ar-Ge merkezi ile sanayici hem ürettiği hem de kullandığı ürünleri test edip geliştirme imkanı buluyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Eylül 2020 Perşembe 09:35
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Küçük sanayici, Ar-Ge Merkezi ile kaliteyi artırdı

MTSO Tedarik Zinciri Akredite Test ve Ar-Ge Merkezi, 2013'te Çukurova Kalkınma Ajansı'nın hibe katkısı ile hem lojistik sektörü ve hem de sanayi sektörüne destek olmak amacıyla Tırmıl Küçük Sanayi Sitesi içinde kuruldu. 2014'te Türk Akreditasyon Kurumu'nda akredite olan merkez, metallerin sertlik, dayanıklılık ölçümlerini yaparken, değerli metallerin de içinde yer alan değerlerini ölçüyor. Merkezde ayrıca 3 boyutlu yazıcı ile firmalar istediği ürünün portatifini yaparak geliştirme imkanı buluyor.

'KÜÇÜK SANAYİCİ KALİTENİN ÖNEMİNİ ANLADI'

Merkez hakkında bilgi veren MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, Türk Akreditasyon Kurumu'na akredite olunması ile birlikte yurt içinde ve yurt dışında tanınır hale geldiklerini söyledi. Geniş bir müşteri ağına hizmet ettiklerini belirten Kızıltan, "Burada tahribatlı ve tahribatsız testler yapmaktayız. Metale yönelik çekme, eğme, bükme analizi, kimyasal analiz yapan cihazlarımız var. Bir maddenin içinde elementleri analiz eden testler yapıyoruz. Lojistik sektörüne hizmet eden ambalaj sarsıntı, düşme testleri yapmaktayız. Yer seçimi yaparken küçük sanayicimizin kalite anlayışını edinmesini istedik. Bu neden Tırmıl Küçük Sanayi Sitesi içerisine bu laboratuvarı kurduk. Buradaki firmalar bizimle birlikte kendi kalite kontrol mekanizmalarını kurmuş oldular. Çünkü kullandıkları, imal ettikleri malzemeyi gelip burada test ettirme imkanı var. Kalitenin önemini küçük sanayicimiz anlamış vaziyette" dedi.

3 BOYUTLU TARAYICI HİZMETİ VERİLİYOR

Tersine mühendislik denilen 3 boyutlu tarama ve yazdırma hizmeti de verdiklerini dile getiren Kızıltan, şunları söyledi:

"Tasarım yapmak isteyen ya da elinde numune olan bir firmamız bazı şekillerini değiştirerek ondan yeni portatif üretmek istiyor. Buraya gelip 3 boyutlu tarayıcıda o numuneyi tarıyor ve ekranda üzerinde istenilen değişikliği yapıyoruz. Sonrasında 3 boyutlu yazıcıdan istenilen portatifi imal ediyoruz. Hem mühendislik, hem tasarım, hem kontrol hem de malzeme seçiminde firmalarımıza destek oluyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
SanayiARGEMTSOMersinTicaret
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