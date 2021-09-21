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'Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık'

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuru fasulye üretimine desteklerin olumlu sonuçlandığını belirterek, "2020 yılında üretimde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Eylül 2021 Salı 14:19
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'Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık'

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pakdemirli, ülkenin fasulye üretiminin yüzde 12'sini karşılayan Bitlis'te kuru fasulye hasadı yapan çiftçi Veysi İşler ile çevrim içi görüştü. Görüşmeye Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik ve Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden de katıldı. Pakdemirli, Türkiye'nin 2002 yılında fasulye üretiminde 50'nci sırada yer aldığını hatırlatarak, geçen yıl 3'üncü sıraya yükseldiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, bu yıl Türkiye genelinde üretimi gerçekleştirilen 300 bin ton üzerindeki payda Bitlis'in önemli rolü olduğunu belirtip, "2002'de sadece 655 ton kuru fasulye üretimi yapan bir Bitlis'ten geçen yıl 32 bin tonun üzerinde üretim yapan Bitlis'e geldik. Son 19 yılda yaklaşık 60 kat artış var. 2021'de de inşallah 40 bin ton üretiyor olacağız. Son 3 yıla baktığımızda yüzde 100'den fazla bir artış var" dedi.

Tüm üretici, çiftçi ve paydaşlara başarılarından dolayı teşekkür eden Bakan Pakdemirli, "Türkiye'nin kuru fasulye üretimi yıllar itibarıyla katlanarak arttı. 2020 yılında üretimde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Bu başarı üreticimizin başarısıdır. Allah'a şükür, Bitlis bu sene bereketi görmüş. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.

Bitlisli çiftçi Veysi İşler de üretimden memnun olduklarını belirterek, bakanlığın desteği ile üretimi daha da artıracaklarını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanıBekir PakdemirliKuru Fasulyeüretim
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