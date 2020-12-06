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Kuşadası açıklarında 2 kuru yük gemisi çarpıştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, biri 'Komorlar' diğeri ise 'Togo' bandıralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Gemilerde görevli mürettebat kazayı yara almadan atlatırken, 2 gemide de maddi hasar oluştu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Aralık 2020 Pazar 17:57
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Kuşadası açıklarında 2 kuru yük gemisi çarpıştı

Kaza, sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi açıklarında meydana geldi. Türk armatör şirketlerine ait olduğu öğrenilen 'Komorlar' bandıralı 4 bin 896 groston ağırlığındaki 'Hesen M' isimli yük gemisi ile 'Togo' bayraklı 794 groston ağırlığındaki 'Cansel' isimli kuru yük gemileri henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Her 2 geminin kaptanlarının telsizle yardım istemesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kuşadası Liman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede gemilerde görevli mürettebatın kazadan yara almadan kurtulduğunu belirledi.

Çarpışma nedeniyle gemilerde maddi hasar oluştuğu öğrenilirken, iki gemi yetkililerinin birbirlerinden şikayetçi olduğu bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KuşadasıDenizGemiKaza
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