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Kuşadası'nda iki grup arasındaki bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada boynundan bıçaklanan Fırat G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı Vade B. bacağından yaralandı. Olaya karıştığı iddia edilen 2 kişi ise gözaltına alındı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Kasım 2020 Pazar 10:01
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Kuşadası'nda iki grup arasındaki bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, 17.30 sıralarında Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi'ndeki Saklıkent Sitesi önünde meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Fırat G. ve kadın arkadaşı Vade B. ile Batuhan D. ve A.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. İddiaya göre Batuhan D. cebinden çıkardığı bıçakla Fırat G. ve Vade B.'ye saldırdı. Boynundan yaralanan Fırat G. ile bacağından yaralanan Vade B. kanlar içinde yere yığılırken, Batuhan D. ve A.A. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fırat G. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Vade B. ise tedaviye alındı. 

OLAY YERİNDEN 2 KİLOMETRE UZAKTA YAKALANDILAR

Soruşturma başlatan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredekilerin verdiği eşgal bilgileri doğrultusunda 2 şüpheliyi olayın meydana geldiği yerden 2 kilometre uzaklıktaki Pilav Dağı'nda yakaladı. Gözaltına alınan Batuhan D. ve A.A sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Öte yandan hastanede tedaviye alınan Vade B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KuşadasıKavgaCinayet
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