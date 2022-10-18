Lojistik destek aracı 'Derman' TSK'ya güç katacak

Askeri projeler alanında şelter donatımı, taşıma, yükleme, bakım ve onarım araçları ile özel sistem gibi çözümler geliştiren Koluman Otomotiv Endüstri AŞ, 2016 yılında 'Derman' adlı zırhlı lojistik destek aracını geliştirmeye başladı. Çekici konseptine uygun olarak tank, zırhlı muharebe araçları ve ağır ekipman taşımaya yönelik olarak geliştirilen 'Derman'ın üretimi tamamlandı. Dayanıklılık ve güç ön planda tutularak geliştirilen aracın Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile şirket arasında imzalanan sözleşme kapsamında kalifikasyon testi bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Sözleşmede belirtilen 70 aracın tamamının ise 2023 yılı içerisinde teslim edilmesi hedefleniyor.

BİRÇOK YÖNDE KOLAYLIK SAĞLIYOR

TSK envanterine girmeye hazırlanan Derman'ın, yüksek taşıma kapasitesi ve motor gücüyle askeri lojistiğe büyük güç katması bekleniyor. Balistik korumalı kabini ile dikkat çeken araç, üzerinde bulunan ek donanımları ile de kullanıcıya kolaylık sağlıyor. Zırhlı ve zırhsız versiyonları ve 4x4’ten 8x8’e kadar konfigürasyon seçimi bulunan araç ailesine 10x10 sınıfının da eklenmesi hedefleniyor. Yeni nesil motor teknolojisi ile ihtiyaca yönelik motor güç seçimini yapmak mümkün. Hem çekici hem de şasi kamyon olarak üretilen Derman, tank çekici, konteyner taşıyıcı, kurtarıcı, akaryakıt tankeri, personel taşıyıcı, komuta kontrol aracı olarak da kullanılabilirken, öncelikli olarak taktik tekerlekli araç sınıfında, üç kıtada görev alan TSK personelinin lojistik destek ihtiyacını gidermeye yönelik kullanılacak.

‘SAĞLAYACAĞI KATKI VE FAYDADAN GURUR DUYACAĞIZ’

Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Koluman Otomotiv’in, uzun yıllar savunma sanayii için üretim yaptığını ancak 2016-2017 yılları arasında kendine özgün araçlarını geliştirmek için yola çıktığını söyledi. Saltık, üretim yolculuğunda ilk ortaya çıkan aracın ‘Derman’ olduğunu belirterek, "Derman'ın bu süreçte aldığı yol değişen muharebe koşulları ve artan sistem donanımları dolayısıyla daha yüksek kapasiteli yük taşıma ihtiyacına yönelik araç geliştirme fikrinin bir ürünü olarak çıkmıştır. Öncelikli hedefleri taktik tekerlekli araç sınıfında, üç kıtada görev alan TSK personelinin lojistik destek ihtiyacını gidermeye yönelik bir ürün ortaya koymak. Lojistiğin önemi son yıllarda daha net anlaşılmaya başlanmıştır. Bizler zaten bu önemin farkında olarak, bu alandaki çalışmalarımızı yıllar öncesinden başlatmıştık. Özellikle off-road yeteneği arttırılmış, altyapısı bu kapsamda iyileştirilmiş, kuvvetlendirilmiş araçlara entegre edilecek iletişim ve muhtelif görev donanımları için ortaya çıkardığımız DERMAN platformunun sağlayacağı katkı ve faydadan gurur duyacağımızı ifade etmeliyim” dedi.

‘İLK PARTİ TESLİMATLARINA BAŞLAMAYI HEDEFLİYORUZ’

Yeni jenerasyon Derman aracının, çekici ve şasi kamyon konseptine uygun olarak tank, zırhlı muharebe araçları ve ağır ekipman taşımaya yönelik ihtiyaçları gözeterek ortaya konulan bir çalışma olduğunu kaydeden Saltık, “Bunu gerçekleştirirken de dayanıklılık ve gücün ön planda olduğu özgün tasarım ana motivasyon kaynaklarımızdan biriydi. Bu tasarımı hafiflikle birleştirmek ise yoğun Ar-Ge faaliyetlerimizin güzel çıktılarından birisi olmuştur. Savunma Sanayii Başkanlığı ile Koluman arasında ‘8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı (DROPS) Araç’ sözleşmesi imzalandı. Artırılmış araç adetleri ile ilerleyen yıllarda teslimat yapmaktan mutluluk duyarız. Öncelikli hedefimiz 2022 yılında kalifikasyon çalışmalarını tamamlayarak ilk parti teslimatlarına başlamak ve 2023 yılı son çeyreğinde ise bütün araçları TSK’nın hizmetine sunmaktır” ifadelerini kullandı.