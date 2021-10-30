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Mağaraya nokta operasyon; 4 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de, 1917 rakımlı tepeye düzenlenen nokta operasyonda mağarada saklanan 4 PKK'lı silahlarını bırakarak teslim oldu. Teröristlerin teslim olma anı kameraya yansırken, mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
30 Ekim 2021 Cumartesi 13:25
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Mağaraya nokta operasyon; 4 terörist teslim oldu

ANKARA

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe serisi operasyonlarından Pençe Yıldırım Harekatı, sürüyor. Avaşin bölgesinde sahadan alınan istihbarat, insansız hava araçlarının tespiti ve yakalanan teröristlerin ifadelerine göre teröristlerin saklandıkları mağaralara nokta operasyonlarla tek tek giriliyor.

Bu kapsamda Avaşin'de teröristlerce silah deposu olarak kullanıldığı belirlenen 1917 rakımlı tepedeki mağaraya Mehmetçik nokta operasyon düzenledi. Kayalık ve sarp bir bölgede olan mağaranın yakınına helikopterlerle indirme harekatı gerçekleştiren komandolar, çevreyi kontrol altına aldı. Mehmetçik, mağaradaki teröristlere 'teslim ol' çağrısında bulundu. Kaçacak yerleri kalmadığını anlayan teröristler, silahlarını bırakarak teslim oldu. Mağaradan çıkan 4 terörist, gerekli güvenlik önlemleri sağlanarak komandolar tarafından teslim alındı. Aralarında kadınların da bulunduğu teröristlere Mehmetçik tarafından su verildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Mağaradaki aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Küçük bir boşluktan girilen mağarada birçok bölüm dikkati çekti. Odalara bölünmüş mağarada, teröristlere ait 2 Doçka ile silaha ait sehpa, 7'si Kalaşnikof, biri M-16 ve biri de keskin nişancı olmak üzere 12 tüfek, 2 Biksi makineli tüfek, 2 roketatar ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ile bir kutu el bombası, telsizler, 2 oksijen tüpü ile tıbbi malzeme bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MağaraTerörIrakPkk
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