Malatya'da depremin ardından doğal gaz ve elektrik alt yapısı büyük ölçüde onarıldı

Malatya (AA)

Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım AŞ Müdürü Güngör Ateş, AA muhabirine, deprem bölgesindeki illere hasar tespit ve onarım çalışmaları için eğitimli ve deneyimli çok sayıda personelin sevk edildiğini söyledi.

Ateş, depremin ardından gaz kesintisi yapılan şebekede teknik kontrolleri tamamladıklarına işaret ederek, "Malatya'da yaklaşık 215 bin konuta hizmet sağlayan doğal gaz dağıtım şebekemizin yüzde 100'ü hasarsız ve sorunsuz olarak çalışıyor." dedi.

Hali hazırda tüm binalara doğal gaz akışı sağladıklarını aktaran Ateş, "İnsan ve çevre güvenliğini ön planda tutarak boş olan dairelere ait sayaçların vanalarını mühürleyerek kapalı konumda bıraktık." dedi.

Ateş, Malatya'da organize sanayi bölgelerinde herhangi bir gaz kesintisi olmadığını da paylaşarak, "Orta veya ağır hasarlı iş yerlerinde ise devam eden çalışmalar doğrultusunda güvenlik gerekçesiyle gaz arzı sağlanmıyor. Bu nedenle Malatya merkez, Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde yaklaşık 12 bin 92 binaya gaz verilmiyor." ifadelerini kullandı.

Doğal gaz sistemi uzaktan izleniyor

Malatya Doğal Gaz Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu'nda Bakım Sorumlusu Atilla Durmaz da depremin ardından tesisin faaliyetine devam ettiğini ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) gaz alımının sürdüğünü aktardı.

Durmaz, "İstasyonumuzda filtreleme, ölçümleme ve basınç düşürme gibi birçok işlemler yapılmaktadır. Aynı zamanda operatörlerimiz vasıtasıyla 7/24 yerinde kontroller yapılmaktadır. Merkezi Denetim Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) ile sistem uzaktan da izlenerek gerekli müdahaleler yapılmaktadır." diye konuştu.

Abonelerin büyük çoğunluğu elektrik kullanabiliyor

AA muhabirinin Fırat Elektrik Dağıtım AŞ'den aldığı bilgiye göre, deprem bölgesinde yüzlerce ailenin gıda, temizlik ve ısıtıcı ihtiyaçları karşılandı. Malatya'da depremzedelerin kaldığı bin 24 çadır ve 190 konteynere de elektrik sağlandı.

Ekipler, depremin ilk anından itibaren arama, kurtarma ve enerjilendirme çalışmalarına yönelik sahada kesintisiz görev yaptı.

Depremde ilk anda 2 bin 413 trafo ve 186 bin abonede enerji kesintisi yaşanırken, çalışmalarla ilk 1,5 saatte bu sayı 297 trafo ve 20 bin aboneye düşürüldü.

Ayrıca hasarsız ve az hasarlı olan 16 bin 736 konutun elektrik kesintisi ihbarına cevap verilerek, abonelerden 16 bin 695'ine elektrik sağlandı.

Kalan konutlara elektrik verilmesi konusunda ise çalışmalar ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon halinde yürütülüyor.