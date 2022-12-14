Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için saraçhane'ye geldi

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı(ABB) Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na destek için saat 21.00' sıralarında Saraçhane'ye geldi. Yavaş ve İmamoğlu yaklaşık yarım saat görüşme gerçekleştirdi. Yavaş Saraçhane'den ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı. Yavaş, mahkemenin kararına ilişkin, "Değerlendirmemiz sosyal medyadan yaptık. Hukuksuz bir karar Ekrem beyin yanındayız. 11 belediye başkanı daha önceden de konuşmuştuk onun için buradayız. Yarın inşallah herkes haykıracak, bir hukukçu olarak daha iyi anlıyorum. Maalesef siyasetin gölgesinde kaldı" ifadelerini kullandı.