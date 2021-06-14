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Mardin'de husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, husumetli 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada Şükrü Turan (71) yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Haziran 2021 Pazartesi 08:25
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Mardin'de husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kavga, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yaylacık Mahallesinde meydana geldi. Mahallede husumetli iki aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla mahalleye ekipler sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Şükrü Turan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mahallede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalanmalarına yönelik çalışması sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MardinHusumetCinayetArtuklu
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