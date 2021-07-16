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Marmaris'te '15 Temmuz' buluşması

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir araya geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Temmuz 2021 Cuma 10:17
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Marmaris'te '15 Temmuz' buluşması

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinin en önemli noktalarından olan Marmaris’te '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Saat 20.00'de Kordon Caddesi’nde il ve ilçe protokolü, vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile bir araya geldi. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı hücum botları denizde Türk bayrağı açarak bekledi. Su sporları istasyonlarında çalışan eğitmenler jet ski ile gösteri yaptı. Darbecilerle çıkan çatışmada şehit olan polis memurlarından Nedip Cengiz Eker’in annesi Güzel Eker ve babası Nihat Eker de programa katıldı. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’na bağlı askeri bando eşliğinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile askeri bandonun çeşitli marşlarına eşlik etti. Kuran-ı Kerim tilaveti ve 15 Temmuz şiiri okundu, dua edildi. 15 Temmuz gününe dair sinevizyon gösterisi izlendi.

Kürsüde ilk olarak MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz kısa bir konuşma yaptı. Korkmaz, "Türk milleti yüz yıllardır kendisine yönlendirilen namluların hedefi olmuştur. 15 Temmuz günü Türk milleti eşine az rastlanır bir husumete ve Türk Devleti ihanete şahitlik etmiştir. Yüzyıllardır yapılan saldırıları nasıl bertaraf ettiysek o gün de Türk milleti olarak dünyada eşine az rastlanır birlik ve beraberlik içinde hainleri etkisiz hale getirmişizdir" dedi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ise "Çok kıymetli Muğla ve Marmarisli hemşerilerim. Memleketimize tatile gelen vatandaşlarımız. 15 Temmuz günü kimlerin darbe sevicisi kimlerin darbe silicisi olduğunu görmüş oldunuz. Aziz vatandaşlarımız özellikle Marmaris’te olaydan birkaç gün sonra sen 15 Temmuz gecesi neredeydin diye soranlara dişim ağrıyordu diyen çok kişileri gördü, tanıdı. Allah o gün ki gibi gece bir daha yaşatmasın" dedi.

Tören, şiir okunması ve mehter takımı gösterisinin ardından sela okunmasıyla sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaMarmaris15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü15 Temmuz Hain Darbe Girişimi
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