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Mehmetçik için yeni 'kamuflaj' 

Mehmetçik için tasarımı 2019'da tamamlanan, tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığınca 2020'de gerçekleştirilen yeni tip eğitim elbiseleri hazırlandı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
24 Ocak 2021 Pazar 14:28
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Mehmetçik için yeni 'kamuflaj' 

ANKARA, (DHA)

İlk olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar tarafından kullanılan yeni tip eğitim elbiselerinin pazartesi gününden itibaren kara birliklerinde kullanılması planlanıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesini ziyareti sırasında, sergilenen araç ve sistemlerin yanı sıra ilginç bir detay daha kameralara yansıdı. Akar'ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın ziyarette giydikleri yeni üniforma gözlerden kaçmadı. Edinilen bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında personel için yeni eğitim elbiseleri hazırlandı. Kamuoyunda 'kamuflaj' olarak adlandırılan söz konusu elbiseler, Kara Kuvvetleri Komutanlığının eğitim elbisesi iyileştirme, geliştirme çalışmaları kapsamında yapıldı. Tasarımı 2019'da tamamlanan, tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığınca 2020'de gerçekleştirilen yeni tip ve desen eğitim elbisesi, rüzgar ceketi ve yeni tip botlar ilk olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar tarafından Arifiye'ye gerçekleştirilen ziyarette kullanıldı.

SOĞUĞA KARŞI YALITIMLI BOTLARLA TAMAMLANDI

Personelin pazartesi gününden itibaren söz konusu kıyafetleri giymeye başlayacağı öğrenilirken, eğitim elbiselerinin ve botların tasarımında, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay  ve yükümlü personel ile Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Kara Harp okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin çok daha ergonomik kıyafetler kullanması amaçlandı. Buna göre malzeme ve dizaynı yapılan yeni tip eğitim elbiselerinin model ve desen seçiminde Türkiye'nin coğrafi yapısına uygun kamuflaj özellikleri göz önünde tutuldu. Nanoteknolojik üretimle elde edilen kumaşların kullanıldığı yeni tip eğitim elbiseleri yüksek mukavemetli ipliklerden imal edildi. Su itici özelliği sahip elbiseler, haki renkte su geçirmez, hava alabilen tam ortopedik, soğuğa karşı yalıtımlı botlarla tamamlandı. Darbe emici özelliği sahip yeni botlar,  hem günlük mesaide hem de operasyonlarda hareketleri destekleyecek şekilde tasarlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MehmetçikKamuflajGenelkurmayOrgeneral Yaşar GülerOrgeneral Ümit DündarYeni Çağrı
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