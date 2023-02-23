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Mersin'de 65 binden fazla depremzede misafir ediliyor

Mersin Vali Vekili Harun Sarıfakıoğulları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden kente gelen 65 bin 496 kişinin konaklama ve diğer ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

23 Şubat 2023 Perşembe 11:45
Mersin'de 65 binden fazla depremzede misafir ediliyor

Sarıfakıoğulları, Valilik'te düzenlenen bilgilendirme toplantısında, devletin tüm imkanlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların desteğiyle depremzedeler için seferber edildiğini söyledi.
İlk depremlerin yaşandığı günden itibaren afet bölgesinden kente yaklaşık 180 bin kişinin geldiğini belirten Sarıfakıoğulları, "Barınma ihtiyacı için Valiliğimize ve kaymakamlıklara başvuran 65 bin 496 vatandaşımızın konaklama ve diğer tüm ihtiyaçları karşılanmıştır." dedi.
Sarıfakıoğulları, bu kişilerden 43 bin 840'ının otel ve apartlarda, 10 bin 808'inin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında, 5 bin 27'sinin Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı pansiyonlarda, 3 bin 118'inin gençlik kampları ve spor tesislerinde, 2 bin 703'ünün de kamu misafirhanelerinde ağırlandığını aktardı.
656 çocuk ailesiyle buluşturuldu
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca 40 bin 807 aileye ayni yardım sağlandığını, 45 bin 325 kişiye psikososyal destek ekiplerince hizmet verildiğini duyuran Sarıfakıoğulları, şöyle devam etti:
"Afetin yaşandığı ilk günden itibaren 22 bin 650 yaralı tedavileri için sağlık tesislerimize getirilmiş veya kendi imkanlarıyla başvurmuştur. 900 hastamızın tedavisi sürmektedir. Deprem bölgesinden ilimize gelen 12 bin 980 öğrencimizin, okullarımıza yerleştirilerek eğitimlerinin sürdürülmesi sağlanmıştır. Öğrencilerimizin tüm kitap, kırtasiye ve giyim ihtiyacı Milli Eğitim Bakanlığımızca karşılanmıştır."
Vali Vekili Sarıfakıoğulları, 3 bin 320 personel ve 134 iş makinesinin deprem bölgesinde görevlendirildiğini bildirerek, afetzedeler için başlatılan AFAD'ın "Evim Yuvan Olsun" ile Mersin Valiliği koordinesindeki "Mersin El Ele" kampanyalarına destek verilmesi çağrısında bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya ise depremzede 656 çocuğun tedavi ve işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildiğini belirtti.
Kimliği tespit edilemeyen 33 bebekten 21'inin hastanelerde, 12'sinin çocukevlerinde gözetim altında tutulduğunu anlatan Topkaya, bebeklerin DNA uyuşmasına göre ailelerine verileceğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MersinValiHarun SarıfakıoğullarıKahramanmaraşDeprem
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