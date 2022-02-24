Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.016,03
ALTIN
862,06
DOLAR
13,82
STERLİN
18,73
EURO
15,56
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İstinye Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak
İstinye Üniversitesi 9 öğretim...
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 Zabıta Memuru istihdam edecek
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı...
Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak
Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
Flaş Haber
Putin: Diyaloğa hazırız
Kapat

Meteoroloji: Hava sıcaklığı düşecek

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Hava sıcaklığı Batı ve Kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Şubat 2022 Perşembe 08:29
Meteoroloji: Hava sıcaklığı düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yaşanması tahmin edilen hava sıcaklıklarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Yağışların; Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, 600 metre üzeri rakımlı yerlerde kar yağışına bağlı buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yağışların; Doğu Akdeniz, Karaman ve Gaziantep çevreleri, Antalya'nın doğusu, Konya'nın güney kesimleri, Niğde ve Kayseri'nin güney ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor" ifadeleri kaydedildi.

'OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALIDIR'

Açıklamada, yağışlardan kaynaklı oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilerek "Yağışların, 1500 metre rakımlı yerlerde kar şeklinde başlaması zamanla 1000 metre üzeri rakımlı alanlarda yerde kar örtüsü oluşması beklenmektedir. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel, su baskını, kıyı kesimlerde; yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım ve dolu yağışı, yüksek kesimlerde; buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hatırlatılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüHava DurumuSıcakSoğuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Aşı karşıtıysan evine kapan ve bulaştırmaya hakkın yok'
'Aşı karşıtıysan evine kapan ve bulaştırmaya hakkın yok'
HİSAR hava savunma sistemine yeni kabiliyet
HİSAR hava savunma sistemine yeni kabiliyet
İş gücünde kooperatif etkisi
İş gücünde kooperatif etkisi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans