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MHP'li iki vekil trafik kazasında yaralandı

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ve MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Bolu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralandı. 2 milletvekilinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:16
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MHP'li iki vekil trafik kazasında yaralandı

Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM yolu Bolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul'a giden MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu (üstte)  yönetimindeki 06 CCC 035 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazada, Hasan Kalyoncu ve yanındaki MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Karadağ Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karadağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hasan Kalyoncu kazayla ilgili olarak, "Direksiyon hakimiyetini kaybettik yandaki bariyere çarptık. Allah’a şükür iyiyiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MHPYaşar KaradağHasan KalyoncuTrafik KazasıKaza
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