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Milas zeytinyağına AB'den coğrafi işaret

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, iki yılda bir 18 bin ton üretimi yapılan zeytinyağı, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret aldı. Milas Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer, "Bundan sonra burada üretilen kaliteli zeytinyağlarımız, Avrupa'da çok rahat bir şekilde pazar bulabilecek. Bu bizim için bir dönüm noktası oldu" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Aralık 2020 Çarşamba 08:48
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Milas zeytinyağına AB'den coğrafi işaret

Dünyaca ünlü halısı, balı ve böreğiyle adını duyuran Muğla'nın Milas ilçesinde üretilen zeytinyağı, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret aldı. Yaklaşık 15 milyon zeytin ağacı bulunan ve iki yılda bir 18 bin ton zeytinyağı üretilen Milas'ta 62 zeytinyağı markası bulunuyor. Bu markalardan 11'inin coğrafi işaret almaya hak kazandığını belirten Milas Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer, "Bu, aşağı yukarı 3 yıllık bir süreçti. 2015 yılında önce Türkiye'de coğrafi işaret aldık, sonra bunu bir üst mecra olan AB'ye taşıdık. Tabii ki çok ciddi bir mücadeleydi. Böyle bir mücadelen sonra şimdi çok gururluyuz. Bundan sonra burada üretilen kaliteli zeytinyağlarımız Avrupa'da çok rahat bir şekilde pazar bulabilecek" dedi.

'SIRADA MEMECİK ZEYTİNİ VAR'

Özer, ilçedeki zeytinyağlarının Memecik türü zeytinden yapıldığını belirterek, "En büyük farkı antioksidan özelliğidir ve polifenol değerlerinin yüksek olmasıdır. Bunun rengi, tadı ve kokusu biraz farklıdır. Biraz boğazı yakar ki bu aranan bir özelliktir. AB de tüm bunları inceledi. Bizim zeytinyağımız çok tutuluyor. Yeni yılda, bunların tanıtımını yapacağız. Üreticilerimizi daha kaliteli mal üretmeleri konusunda bilgilendireceğiz. Bunun arkasından da inşallah 'Memecik' cinsi dediğimiz yağlı zeytinimiz gelecek. O da AB'de coğrafi işaret almak için bekliyor. Onun da coğrafi işaretini alarak, dış piyasa iyi bir mücadele yapıp, iyi satış rakamları yakalamak istiyoruz. Bundan sonra coğrafi işaretlerimizin sayısını artırmak istiyoruz" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 30.12.2020 08:49
Anahtar Kelimeler:
MuğlaMilasZeytinyağıAB
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