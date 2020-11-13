Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1272
ALTIN
461.208
DOLAR
7.6194
STERLİN
10.0152
EURO
8.9946
Bakan Akar: Tezkere gerekebilir
Son Dakika
Bakan Akar: Tezkere gerekebilir
Can kaybı 11 bin 233'e yükseldi
Son Dakika
Can kaybı 11 bin 233'e yükseldi
'Hallaçlık' geleneğini ilkel yöntemlerle yaşatmaya çalışıyorlar
'Hallaçlık' geleneğini ilkel yöntemlerle yaşatmaya...
Sigara dumanı virüsün yayılımına neden oluyor
Sigara dumanı virüsün yayılımına neden...

"MİLLET NE İÇTİĞİNİ GÖRSÜN"

TARIM ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada yayınlanan ve meyve suyu yapılacağı iddia edilen çürük elmaların bulunduğu videoyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz konuyla ilgili derhal inceleme başlatmıştır" denildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Kasım 2020 Cuma 09:45
0 Okunma
"MİLLET NE İÇTİĞİNİ GÖRSÜN"

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki bir depoda toplanan çürük elmaların görüntüsünü paylaşan tüccar, sosyal medyada paylaştığı videoda çürük elmaların meyve suyu yapılacağını söyledi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve tepki toplamasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlattı. Görüntüleri paylaşan kişi ise o görüntüleri sosyal medya hesabından sildi.

Yahyalı ilçesindeki bir depoda tüccar tarafından çekildiği iddia edilen görüntülerde, onlarca kilo çürük elma yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çürük elmaların fabrikalara meyve suyu yapılmak üzere gönderildiği ifade edildi. Depoda kendisine "Çekme" uyarısı yapılan tüccar, "Çekeceğim. Millet ne içtiğini görsün. Seneye 10 kuruş elma. Daha bunun suyunu içeceğiz" dedi. Görüntüde yer alan üretici ise, "Bu elmalar ne olacak?" sorusuna "Meyve suyu olacak" yanıtını verdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepki toplaması sonucu paylaşımın sahibi, videoyu hesabından sildi.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı da harekete geçti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında çürük elmaların toplanıp meyve suyu yapılacağına dair iddiaların yer aldığı bir görüntünün paylaşılması üzerine ekiplerimiz konuyla ilgili derhal inceleme başlatmıştır. Bakanlığımız halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir uygulamaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kesinlikle müsaade etmeyecektir. Konu detaylıca araştırılıp ilgili birimlerimiz gereken çalışmayı ivedilikle yapacaktır. Gıda ile ilgili her türlü şikayeti Alo 174 gıda hattı ya da 0501 174 0 174 numaralı Whatsapp ihbar hattına yönlendirebilirsiniz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
MeyveMeyve SuyuçürükTarım Ve Orman Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşi ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti
Eşi ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti
Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti
Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti
Ankara'da otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
Ankara'da otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans