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Milli Savunma Üniversitesi 55 akademik personel alacak

Milli Savunma Üniversitesi 55 akademik personel alacak

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
30 Ekim 2021 Cumartesi 14:15
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Milli Savunma Üniversitesi 55 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere aşağıda belirtilen kadrolarda 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı  Tedbirler  Alınması  ve  Millî  Savunma  Üniversitesi  Kurulması  ile  Bazı  Kanunlarda  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre sivil kaynaktan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır.

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İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 30.10.2021 20:21
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