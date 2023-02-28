Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.221,70
ALTIN
1.100,25
DOLAR
18,89
STERLİN
22,74
EURO
20,00
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim elemanları alacak
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim...
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi...

MİT, 12 terör eyleminden sorumlu PKK/KCK'lı teröristi Türkiye'ye getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 12 terör eylemine katılan PKK/KCK'lı terörist Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirdi.

28 Şubat 2023 Salı 10:58
MİT, 12 terör eyleminden sorumlu PKK/KCK'lı teröristi Türkiye'ye getirdi

Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre MİT, 2011-2017 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK tarafından Hakkari Çukurca'da 57 asker, 1 polis ve 2 köy korucusunun şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren, örgütün sözde özel güç mensubu "Soreş/Soreşger" kod adlarını kullanan terörist Ramazan Güneş'in Irak'ın kuzeyinde olduğunu tespit etti.
Yaklaşık 1 yıl boyunca takip edilen terörist Güneş, MİT'in nokta operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.
Terörist Güneş, örgüte 2008'de katılarak Hakkari kırsalı ile Irak ve Suriye’de uzun yıllar faaliyet yürüttü.
 2009'da örgütün sözde özel kuvvetler birimine seçilen terörist Güneş'in, 19 Ekim 2011'de Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Çukurca Asayiş Tepe Üs Bölgesi TOKİ Polis Lojmanları başta olmak üzere birçok noktaya eş zamanlı gerçekleştirilen ve 26 güvenlik personelinin şehit olduğu saldırı başta olmak üzere 2011-2017 arasında PKK/KCK tarafından Çukurca'da gerçekleştirilen 12 eylemde yer aldığı belirlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MİTTerörTeröristIrakSüleymaniyeOperasyonPKKKCKRamazan Güneş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsani yardım malzemeleri taşıyan ABD gemisi Mersin Limanı'na geldi
İnsani yardım malzemeleri taşıyan ABD gemisi Mersin Limanı'na geldi
Malatya'da depremin ardından doğal gaz ve elektrik alt yapısı büyük ölçüde onarıldı
Malatya'da depremin ardından doğal gaz ve elektrik alt yapısı büyük ölçüde onarıldı
Bakan Soylu: Deprem bölgesinde fahiş kira artışları konusunda devlet olarak gereğini yerine getiriyoruz
Bakan Soylu: Deprem bölgesinde fahiş kira artışları konusunda devlet olarak gereğini yerine getiriyoruz
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans