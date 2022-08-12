Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.868,44
ALTIN
1.035,68
DOLAR
17,97
STERLİN
21,93
EURO
18,53
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Marmara Üniversitesi 132 Öğretim Üyesi alacak
Marmara Üniversitesi 132 Öğretim...
Üsküdar'da tripleks villa ihale ile satılacak
Üsküdar'da tripleks villa ihale...
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye...

MİT, PKK'nın 'eyalet sorumlusu' dahil 2 teröristi etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Suriye'nin Kamışlı şehrinde gerçekleştirdiği operasyonda, PKK/YPG'nin sözde Amude- Derbesiye eyalet genel sorumlusu 'Rezan Cavit' kod adlı Yusif Mehmud Rebani ile beraberindeki sözde genel istihkam sorumlusu 'Ruhaz Amude' kod adlı Mazlum Esat etkisiz hale getirildi. 

12 Ağustos 2022 Cuma 10:33
MİT, PKK'nın 'eyalet sorumlusu' dahil 2 teröristi etkisiz hale getirdi

MİT, sözde Haftanin eyalet sorumlusuyken, Türkiye'nin çok sayıda şehit verdiği eylemlerin sorumlusu 'Rezzan Cavit' kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirmek için özel ekip kurdu. Rebani'nin Suriye'ye görevlendirildiğini tespit eden ekip, sahadaki bilgileri Türkiye'ye göndererek operasyonun planlanmasını sağladı. Saha ajanlarının bilgileri doğrultusunda gerçekleştirilen operasyon sonucu Mehmud Rebani ve beraberindeki sözde Amude- Derbesiye eyaleti genel istihkam sorumlusu 'Ruhaz Amude' kod adlı Mazlum Esat, etkisiz hale getirildi. Operasyon sonrası MİT'in saha ajanları, yeni operasyon planı kapsamında Kamışlı'dan güvenli şekilde Türkiye'ye geçti. 

PKK'NIN İRAN KOLUNDA GÖREV YAPMIŞ

PKK'ya 1990'lı yıllarda katılan terörist Mehmud Rebani, 2010'da örgütün İran kolu PJAK'ın sözde en üst yürütme organı 'Koordinasyon Komitesi'nde 'sorumlu' olarak görev yaptı. Irak'ın Kandil bölgesinde 2014'te yapılan örgüt konferansının ardından sözde 'Doğu Kürdistan Demokratik ve Özgürlük Kongresi'nin 'kurucu eş başkanı' olarak seçilen Rebani, aynı yıl PKK'nın silahlı kanadı 'HPG Askeri Konseyi'nin de kurucu üyeleri arasında yer aldı. Pençe harekatları öncesinde 2018'de stratejik öneme sahip sözde 'HPG Haftanin eyalet sorumlusu' olarak görevlendirilen terörist Rebani, Haftanin'deki terörist faaliyetleri sırasında, TSK'ya yönelik çok sayıda eylemi organize etti. Terörist Rebani, 2021'de Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Resulayn bölgesinin sınır komşusu Amude- Derbesiye bölgesine sözde 'eyalet sorumlusu' olarak görevlendirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MİTTerörTeröristPerasyonPKKYPGSuriyeKamışlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: Pençe- Kilit'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe- Kilit'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri: Çukurca'da çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
İçişleri: Çukurca'da çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
2022 yılı 'Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi' Resmi Gazete'de
2022 yılı 'Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi' Resmi Gazete'de
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans