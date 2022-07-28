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MİT, PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesini etkisiz hale getirdi

Son dönemde PKK/KCK'nın üst düzey yöneticilerini hedef alan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), örgütün sözde yürütme konseyi üyesi 'Berivan Zilan' kod adlı Hatice Hezer'i de Irak'ın kuzeyi Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Hatice Hezer'in, HDP eski milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün kardeşi olduğu öğrenildi.

28 Temmuz 2022 Perşembe 11:09
MİT, PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesini etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/KCK'ya bir darbe daha indirdi. MİT'in saha elamanlarının yaptığı çalışmada, örgütün sözde yürütme konseyi üyesi 'Berivan Zilan' kod adlı Hatice Hezer'in Irak’ın kuzeyinde örgütsel faaliyetlerine hız verdiği tespit edildi Saha elemanları tarafından yürütülen hassas çalışmalar sonucu Hatice Hezer'in konumu belirlendi. Teröristin kontrol altına alınmasıyla birlikte operasyon için düğmeye basıldı. Süleymaniye'de MİT elemanları tarafından gerçekleştirilen nokta operasyonla Hatice Hezer etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜTE 1991'DE KATILDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Hatice Hezer, PKK/KCK’ya 1991 yılında katıldı, 2004’te PKK/KCK kadın örgütlenmesi PJA(PJAK) Ermenistan Sorumlusu oldu. 2008 yılında PKK'nın askeri kanadı Halk Savunma Güçleri (HPG) bünyesinde sorumlu seviyede görevlendirildi. 2011 yılı itibarıyla Mahmur Kampı KJB (örgütün kadın çatı yapılanması) yürütmesinde, 2014’te Irak/KCK sözde Şehitler Komitesi’nde, 2017 yılında ise Suriye PJAK Sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. Afrin’de siyasi çalışmalar ve örgüt sekreterliği görevlerinin yanı sıra TEV-DEM yönetiminde de yer aldı.

ABLASI ESKİ HDP MİLLETVEKİLİ

​PKK/KCK sözde Yürütme Konseyi üyesi olan 'Berivan Zilan' kod adlı Hatice Hezer'in,  25-26'ncı dönem HDP Van eski milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün de ablası olduğu öğrenildi. Ayrıca, 1994’de örgüte katılan 'Civan Zilan' kod adlı Musa Kasım Hezer'in de erkek kardeşi olduğu belirlendi. Musa Kasım Hezer'in, 1998’de bir çatışmada öldüğü öğrenildi. Hatice Hezer'in amcasının kızı olan 'Sema Zilan' kod adlı Gülten Hezer'in de 2002 yılından beri örgütün kırsal kadrosunda faaliyet gösterdiği belirlendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MİTPKKKCKTerörörgütTeröristOperasyonBerivan ZilanHatice Hezer
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