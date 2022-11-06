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MÄ°T, PKK/YPG'nin sÃ¶zde sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MÄ°LLÄ° Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T), terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/YPG'nin sÃ¶zde Ayn Ä°sa eyalet sorumlusu 'Azad' kod adlÄ± Kays Berho Sulayva'yÄ±, Suriye'de dÃ¼zenlediÄŸi operasyon ile etkisiz hale getirdi.

06 KasÄ±m 2022 Pazar 11:37
MÄ°T, PKK/YPG'nin sÃ¶zde sorumlusunu etkisiz hale getirdi

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/YPG'ye 2013'te Irak uyruklu Kays Berho Sulayva, Irak'Ä±n Sincar, ardÄ±ndan Suriye'nin Tel Tamir bÃ¶lgesinde terÃ¶rist faaliyetlerde bulundu. Daha sonra Suriye'nin Haseke bÃ¶lgesinde aÄŸÄ±r silah sorumlusu olarak faaliyet gÃ¶steren Sulayva, 2017'de tekrar Tel Tamir'de gÃ¶revlendirildi. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nce 2019'da gerÃ§ekleÅŸtirilen BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine yÃ¶nelik terÃ¶r eylemlerini organize ettiÄŸi belirlenen Sulayva, MÄ°T'in takibine girdi. PKK/YPG yÃ¶neticilerininÂ Ayn Ä°sa'da etkisiz hale getirilmesinin ardÄ±ndan bu bÃ¶lgede gÃ¶revlendirilen Sulayva, MÄ°T'in operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MÄ°TsTerÃ¶rÃ¶rgÃ¼tTerÃ¶ristOperasyonPKKYPGAzadKays Berho SulayvaSuriye
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