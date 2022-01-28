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MİT'ten Sincar'da nokta operasyon

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Irak'ın Sincar bölgesinde düzenlenen nokta operasyonda, PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu, 'Azad' kod adlı Sileman Şemo Yusuf, etkisiz hale getirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Ocak 2022 Cuma 11:33
MİT'ten Sincar'da nokta operasyon

MİT tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın Sincar bölgesinde nokta operasyon düzenlendi. PKK/KCK kontrolündeki Sincar’ın Bab Şilo bölgesinde PKK/YBŞ sözde özel kuvvet sorumlusu 'Azad' kod adlı Sileman Şemo Yusuf’un bulunduğu araç, hedef alındı. Nokta atışı ile vurulan araçta bulunan Sileman Şemo Yusuf, etkisiz hale getirildi.

YBŞ’nin sözde genel sorumlusu, PKK mensubu 'Seyit' kod adlı Hasan Said Hasan da MİT’in Ağustos 2021’deki nokta operasyonu ile Sincar’da etkisiz hale getirilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MİTIrakSincarTerörOperasyonPKKKCKPKKYBŞPkkTerörist
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